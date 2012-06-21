Ярослав САДОВИЙ
«Урядовий кур’єр»
Портал Wired склав добірку найкращих бюджетних смартфонів вартістю до 14 800 гривень. До неї увійшли як гаджети від Samsung і Apple, так і від інших виробників.
Звання найкращого смартфона у своїй ціновій категорії отримав Google Pixel 4A. Серед його переваг було названо хорошу камеру, OLED-екран і великий обсяг акумулятора.
На другому місці опинився Samsung Galaxy A52 5G. Смартфон оснащений великим AMOLED-дисплеєм з роздільною частотою 120 Гц і хорошою камерою. Крім того, телефон підтримує 5G, водонепроникний і має слот для MicroSD.
iPhone SE 2-го покоління, на думку порталу, ідеально підходить для людей, яким потрібен доступний телефон від Apple без Face ID і великого екрану. Смартфон, якому Wired призначив третє місце в рейтингу, підтримує Touch ID і бездротову зарядку.
У топ-6 також потрапили моделі Samsung Galaxy A32 5G, Moto G Power 2021 і TCL 20 Pro 5G.