У століття технологій багато людей не уявляють своє життя без гаджетів. Експерти розповіли, як правильно заряджати телефон і не пошкодити акумулятор.
Щоб телефон прожив довго, фахівці рекомендують не розряджати його до нуля, тому що через це він втрачає потенційний обсяг енергії, який в майбутньому неможливо відновити.
Експерти порталу Battery University стверджують, що сучасні гаджети слід ставити на зарядку вже на 50% енергії, що залишилася. Якщо стежити за цим на постійній основі, то термін життя акумулятора збільшиться в 4 рази.
Заряджений до 100% смартфон не слід залишати на зарядці, бо через надмірну енергію батарея може перегрітися.
На час зарядки телефону рекомендується перевести його в режим енергозбереження, щоб уникнути навантажень і неправильного рівня визначення заряду.
Фахівці відзначають важливим момент придбання зарядки. Вони рекомендують користуватися заводськими проводами, які додаються в комплекті при придбанні телефону.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»