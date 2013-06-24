Торік саме український бізнес, який працював, покрив 50% видатків національного бюджету. Україна експортувала товарів на $44,1 мільярда, що становило третину надходжень до бюджету. Подальша лібералізація торгівлі, укладання нових угод про вільну торгівлю та відкриття нових ринків збуту — на цьому сфокусоване Міністерство економіки. Про це зазначила перший віцепрем’єр-міністр — міністр економіки Юлія Свириденко на Саміті експортерів.

«Наше завдання як держави — підтримувати експортерів з доступом на ринки, спрощенням усіх бюрократичних перепон, які можуть існувати і, звичайно, питаннями логістики. Європейський Союз — наш стратегічний партнер, на ринок якого торік припало $27,9 мільярда. Безперечно, безмитну торгівлю потрібно закріпити в документі про вступ у ЄС. Також цього року очікуємо на угоду про зону вільної торгівлі з ОАЕ й оновимо угоду з Канадою в частині інвестицій і послуг. Наш пріоритет — приєднатися до тихоокеанської угоди про вільну торгівлю (СРТРР), серед учасників якої Японія, Нова Зеландія, Австралія та інші», — повідомила урядовиця.