У вересні обсяг українського експорту у грошовому еквіваленті зріс більш ніж на 23% порівняно із серпнем цього року. Минулого місяця українські підприємства експортували за кордон продукції на 4 мільярди 144 мільйони доларів. Для порівняння: у серпні цей показник становив 3 мільярди 363 мільйони доларів. Це найкращий результат з лютого 2022 року.

Зріс обсяг українського експорту і в кількісному еквіваленті. Якщо у серпні обсяг української продукції, вивезеної за кордон, становив 7,29 мільйона тонн, то у вересні зріс на 32% — до 9,66 мільйона тонн.

Завдяки цьому у вересні покращився показник сальдо торговельного балансу — обсяг імпорту перевищував обсяг експорту всього на 354 мільйони доларів, тоді як у серпні від’ємне сальдо торговельного балансу становило 1 мільярд 53 мільйони доларів.

Що стосується структури українського експорту, то найбільшу частку становлять зернові, соняшникова олія, електроенергія та продукція гірничо-металургійного комплексу.