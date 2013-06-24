Україна поступово переходить від сировинної моделі економіки до продовольчої. Так, в умовах війни активніше розвивається експорт молочної продукції та виробництво м’яса, сфера альтернативних джерел енергії (біоетанол, біогаз, біометан), а також переробка зернових культур. Про це повідомляє прес-офіс Мінагрополітики.

Про це розповів перший заступник Міністра аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький в ефірі національного марафону UAразом.

«Форс-мажорний фактор війни прискорив нашу трансформацію. Дивлячись на результати роботи аграрного сектору за 7 місяців війни, ми бачимо, що вже точка неповернення в сировинну модель пройдена. Що це підтверджує? Перш за все, всі зрозуміли – аграрні виробники, фермери, що концентруватися на одній чи двох зернових олійних культурах є дуже ризикованим. І має бути однозначно диференціація», – зазначив він.

Так, за його словами, зростає експорт молочної продукції. За результатами серпня експорт молочної продукції показав рекордний показник за останні два роки. Подібне зростання очікується і надалі.

Крім того, збільшується поголів’я промислового свинарства, птахівництва, додав Тарас Висоцький. Це пояснюється насамперед здешевленням кормів, і тренд на розвиток тваринництва продовжуватиметься й надалі.

Також інвестиції спрямовуються в біоенергетику, підкреслив перший заступник Міністра.

«Нещодавно відбулися аукціони з приватизації спиртзаводів. Кінцева запропонована ціна на аукціонах стала в три-чотири рази більша від стартової А спиртзавод – це перш за все біоетанол, біопаливо. У секторі зрозуміли, що набагато вигідніше виготовляти альтернативні джерела енергії – біоетанол, біогаз, біометан, – ніж просто продавати сировину і потім купувати природний газ за космічними цінами на сушку кукурудзи», – розповів він.

В Україні вже запущені проекти за цим напрямом – до кінця року буде ще ціла низка. «Дані проекти забезпечують заміщення імпорту енергетичних ресурсів, що для нас важливо, адже ми таким чином вирівнюємо енергетичний баланс», – додав Тарас Висоцький.

Ще один напрям, за його словами, – це більш глибока переробка зернових культур: виробництво борошна, готових макаронних виробів, амінокислот тощо. Такі проекти також уже започатковані, але результат слід очікувати за два-три роки.