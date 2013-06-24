Міністерство аграрної політики та продовольства України спільно з Держрибагентством та Держпродспоживслужбою та за участі Бюджетної установи «Методично-технологічний центр з аквакультури» провели 2 листопада круглий стіл на тему: «Експорт української риби та продукції з неї на світові ринки». Про це повідомляє прес-офіс Мінагрополітики.

Учасники заходу обговорили експортний потенціал української аквакультури, визначили найбільш актуальні проблеми експорту, що заважають бізнесу, та виробили алгоритм дій щодо експорту продукції на зовнішні ринки.

Також розглянули законодавчі аспекти експорту продукції тваринництва, проблеми українського експорту живої риби, продукції рибопереробки, кав’яру, європейський досвід експорту риби та продукції з неї.

«З розгортанням реформи рибної галузі виникатимуть нові виклики, до яких ми маємо бути готові. На сьогодні рибопродукція складає лише 0,2 % від нашого загального експорту, а імпортуємо 13% риби і рибної продукції. Це дуже серйозний дисбаланс, який свідчить про істотні проблеми. Сьогоднішня зустріч має допомогти скласти певний план дій з усунення існуючих недоліків та вирішення завдань на майбутнє», - зазначив під час засідання заступник міністра Мінагрополітики Віталій Головня.