Приватне акціонерне товариство «Експортно-кредитне агентство» (ЕКА), яке на 100% належить державі, відтепер стає повноцінним гравцем фінансового ринку України особливого типу.Про це повідомляє відділ зв’язків з громадськістю та засобами масової інформації Мінекономіки.

Діяльність ЕКА регулюватиметься Національним банком України. Це визначено у новій редакції Статуту ЕКА, яка була затверджена на позачерговому засіданні Кабінету Міністрів України 10 вересня за ініціативи Міністерства економіки України.

«Стимулювання та нарощування експорту українських товарів – одна з найважливіших складових відновлення української економіки, а відтак – пріоритетний напрямок нашої роботи. Ми перезавантажуємо роботу «Експортно-кредитного агентства», щоб перетворити його на потужний інструмент нарощування експорту українських товарів та послуг і сприяти підвищенню конкурентоспроможності вітчизняної продукції. ЕКА включено до реєстру фінансових установ, оновлено законодавство та нормативно-правову базу Товариства. Тепер страхування з боку ЕКА є основним видом забезпечення кредиту, а кожен кредитний договір на суму до 20 млн грн автоматично підтверджується Агентством. Тож банкам, які виступають агентами, не потрібно формувати додаткові резерви або вимагати застави від клієнтів. Впевнена, що рестарт роботи ЕКА відкриває для українських експортерів широкі можливості, що сприятиме збільшенню надходження в Україну валютної виручки», - наголосила Перший віцепрем'єр-міністр — Міністр економіки України Юлія Свириденко.

Зміни в Статуті ЕКА, затверджені постановою Уряду, ґрунтуються на положеннях Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення ефективного функціонування Експортно-кредитного агентства» від 24 березня 2022 року № 2154-IX.

Вони, зокрема, передбачають спеціальний статус «Експортно-кредитного агентства» як страховика-резидента. ЕКА є юридичною особою приватного права, яка проводить діяльність на комерційній основі. На нього не поширюються вимоги Закону України «Про управління об’єктами державної власності». Діяльність Агентства регулюється Національним банком України.

В оновленому Статуті встановлено, що мінімальна частка корпоративних прав держави має складати не менше 50% статутного капіталу плюс одна акція. Також розширено види діяльності зі страхування та перестрахування.

Крім того, внесено зміни до Положення про наглядову раду ЕКА. Зокрема, визначено, що її кількісний склад не може бути меншим, ніж три особи, а кількість незалежних членів наглядової ради має становити більшість у загальному складі.

Раніше повідомлялося, що завдяки змінам до законодавства щодо діяльності ЕКА Національний банк України доповнив перелік прийнятного забезпечення, визначений Положенням №351, гарантіями та договорами страхування ПрАТ "Експортно-кредитне агентство". Це дозволило ЕКА спільно з банками запуститиспеціальну Програму доступного фінансування експортерів на час дії воєнного стану. З початку її запуску загальна сума потенційно підтриманого експорту склала понад 270 мільйона гривень.

Нагадаємо, що під час дії воєнного стану «Експортно-кредитне агентство» почало страхувати кредитина виконання експортного контракту за спрощеними вимогами до застави та покриваючи в тому числі військові ризики. Це демонструє ефективність ЕКА як страховика ризиків експортерів під час війни в рамках державної політики підтримки експорту.

Також Уряд максимально спростив взаємодію держави та експортера, забезпечивши видачу страхового покриття в автоматичному режимі після схвалення банком кредитної угоди.