Лише через три місяці після отримання енергетичного безвізу почався експорт української електроенергії в Європу, зокрема в напрямку Румунії. Як повідомляє Укрінформ, про це вчора Прем’єр-міністр Денис Шмигаль написав у телеграмі.

«Сьогодні з першої години ночі такий експорт пішов у напрямку Румунії. Початковий обсяг становить 100 МВт. Енергетичний безвіз із ЄС, який запрацював у березні цього року, дає свій дуже осяжний та практичний результат. Лише за перший день державне підприємство «Укренерго» заробило 10 мільйонів гривень на продажу доступу до міждержавного перетину», — зазначив глава уряду. За його словами, потенціал експорту української електроенергії в Європу становить до 2,5 ГВт. За таким сценарієм держава зможе отримувати понад 70 мільярдів гривень на рік.

«Після перемоги України у війні це дасть змогу істотно збільшити інвестиції в галузь та модернізувати її до найкращих європейських стандартів. Енергетика стане одним із драйверів відновлення нашої економіки, як уже стала драйвером нашої інтеграції в ЄС», — переконаний Прем’єр-міністр.