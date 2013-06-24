Міністерство інфраструктури разом з Державною прикордонною службою та Державною митною службою презентувало перевізникам проєкт «Електронна черга перетину кордону» на прикордонних автомобільних пунктах пропуску. Цей проєкт реалізують за участі Міністерства цифрової трансформації.

Зареєструватися в електронній черзі можна буде через спеціальний сайт. Нині його розробляють, а в тестовому режимі він запрацює наступного місяця.

«Наша система електронної черги для вантажівок буде інтегрована з базами даних митниці та прикордонної служби. Це потрібно, щоб виокремити певні автомашини у пріоритетну чергу. Ідеться про автомобілі, які везуть продукти, що швидко псуються. Вони є в Українській класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності — групи товарів з 1 до 24. Що саме їде на кордон у кожній машині, система дізнаватиметься з митної декларації. Людське втручання в систему повністю унеможливлено. Жодного ручного регулювання черги не буде», — зазначив заступник міністра інфраструктури з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Анатолій Комірний.

«Електронна черга перетину кордону» буде абсолютно безплатною. Заїжджати до сервісної зони водіям буде необов’язково. Де і як очікувати проїзду через кордон, перевізник обиратиме самостійно, а система сповіщатиме автоматично телефоном, коли саме час під’їжджати до пункту пропуску. Якщо рух черги затримується чи пришвидшується, водій отримає сповіщення заздалегідь. Спочатку систему буде впроваджено лише на одному пункті пропуску. Після випробувань та вдосконалення її буде масштабовано на всі пункти пропуску.

У жовтні запрацює сайт «Електронна черга перетину кордону». Згодом розробники створять спеціальний додаток, функціонал якого постійно розширюватиметься.