Під час виписування електронного рецепта на антибіотики в електронній системі охорони здоровʼя автоматично формується інформаційна довідка, яка наразі обов’язково надається пацієнтові в друкованому вигляді. Про це повідомляє пресцентр МОЗ.

Ця довідка містить як інформацію про призначення (МНН, дозування лікарського засобу, тривалість лікування тощо), так і інформацію про медичний заклад та лікаря, який виписав електронний рецепт.

Серед такої інформації – контактні дані лікаря, зокрема номер телефону. Дані в цьому та інших полях довідки заповнюються системою автоматично з інформації, яку керівник закладу чи уповноважена особа вносять до ЕСОЗ під час реєстрації лікаря.

Це один з факторів, що пришвидшує та спрощує роботу медичного працівника та дозволяє приділяти більше часу лікуванню пацієнта.

Так, номер телефону слугує допоміжним каналом комунікації між лікарем та пацієнтом та вказується для того, аби пацієнт міг:

уточнити деталі сигнатури – особливостей та способу прийому лікарського засобу;

за потреби скоригувати дозування та тривалість прийому препарату;

повідомити про побічні наслідки прийому ліків тощо.

Саме тому під час візиту до лікаря важливо обговорити та узгодити робочий час, в який пацієнт може зателефонувати чи написати лікарю в месенджер та уточнити деталі щодо призначеного лікарського засобу.

У разі, якщо лікар виявив, що за реєстрації його як працівника закладу до системи було внесено його особистий номер телефону, але лікар не бажає поширювати свій особистий номер серед пацієнтів – рекомендуємо уповноваженій особі закладу внести зміни до відомостей про такі дані у системі та вказати робочий контактний телефон лікаря.