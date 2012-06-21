Перша ракетка України 26-річна Еліна Світоліна покращила свої позиції у світовому рейтингу.

Українка піднялася на одну позицію та знову входить у п'ятірку найкращих тенісисток світу.

У першій десятці відбулися дві істотні зміни. З Б'янки Андреєску нарешті списали очки за перемогу на змаганнях в Торонто дворічної давності, і вона перемістилася на три позиції вниз. Таким чином, Світоліна, Кароліна Плішкова й Іга Свьонтек додали по одному рядку.

Також десятку вперше за сім з половиною років покинула румунка Симона Халеп.

Даяна Ястремська посідає 50-те місце в рейтингу. Марта Костюк - на 58-й позиції.

Лідирує в рейтингу австралійка Ешлі Барті. Другою йде японка Наомі Осака, а замикає трійку найсильніших Аріна Соболенко з Білорусі.

На Олімпіаді в Токіо Світоліна здобуда бронзову медаль для збірної України.