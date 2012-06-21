Вчора українська тенісистка, шоста ракетка світу Еліна Світоліна перемогла на турнірі в Чикаго.

Це перший виграний Світоліною турнір в 2021 році.

У вирішальному матчі за головний титул змагань вона здолала представницю Франції Еліз Корне. 