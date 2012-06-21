Вчора українська тенісистка, шоста ракетка світу Еліна Світоліна перемогла на турнірі в Чикаго.
Це перший виграний Світоліною турнір в 2021 році.
У вирішальному матчі за головний титул змагань вона здолала представницю Франції Еліз Корне.
Вчора українська тенісистка, шоста ракетка світу Еліна Світоліна перемогла на турнірі в Чикаго.
Це перший виграний Світоліною турнір в 2021 році.
У вирішальному матчі за головний титул змагань вона здолала представницю Франції Еліз Корне.
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