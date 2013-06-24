У присутності Прем’єр-міністра Дениса Шмигаля підписано Меморандум про взаєморозуміння між урядом України та секретаріатом Енергетичного співтовариства про співпрацю з відбудови енергетичного сектору нашої країни.

Меморандум передбачає підтримку пріоритетних проєктів будівництва та реконструкції енергетичної інфраструктури, а також відновлення об’єктів альтернативної енергетики. Сторони співпрацюватимуть у підготовці судових позовів проти росії для стягнення компенсації за завдані збитки енергоінфраструктурі.

Під час зустрічі Прем’єр-міністра з делегацією секретаріату Енергетичного співтовариства на чолі з директором Артуром Лорковським ішлося про подальшу синхронізацію енергосистем України та ЄС і збільшення спроможності експорту-імпорту електроенергії, повідомляє департамент комунікацій Секретаріату КМУ.

«У перші дні повномасштабного вторгнення росії Україна приєдналася до європейської енергомережі ENTSO-E, що дало нам вагому підтримку, коли ворог атакував наші енергетичні об’єкти. Ми налаштовані на прискорення інтеграції енергетичних ринків ЄС та України», — зазначив Денис Шмигаль.