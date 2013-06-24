Перший випробувальний пуск гідроагрегату №3 Ташлицької ГАЕС, складової Южно-Українського енергокомплексу, відбувся в День енергетика. «Це додаткова маневрова потужність Об’єднаної енергосистеми, додаткові 150 МВт для покриття пікових навантажень. Крім того, це чиста, екологічна енергія, це черговий крок до безвуглецевого світу, до якого ми всі прагнемо», — зазначив міністр енергетики Герман Галущенко, який брав участь у заході.

Запуск гідроагрегату важливий для підвищення надійності роботи Южно-Української АЕС і стабільного енергопостачання півдня України, де проживає 5 мільйонів людей, повідомляє прес-служба Міненерго.

«Ця подія без перебільшення історична. Адже це насамперед крок до енергетичної незалежності України. А ще крок до об’єднання енергосистеми України з енергосистемою Європи. Щиро вітаю всіх, хто доклав до цього зусиль. Це окремі перемоги, які складаються в одну велику перемогу, до якої ми прагнемо, — абсолютної енергетичної незалежності нашої держави», — зазначив профільний міністр.