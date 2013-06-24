Міністерство енергетики України передало АТ «Миколаївобленерго» понад 80 тонн енергетичного обладнання, яке було надане міжнародними партнерами для проведення ремонтних робіт та відновлення електропостачання на Миколаївщині. До кінця тижня область отримає ще понад 70 тонн устаткування. Про це повідомляє Урядовий портал.
«Миколаївщина – прифронтовий регіон, енергетичні об’єкти якого зазнають регулярних російських обстрілів як з артилерії та дронів, так і ворожих ракет. Енергетики проводять ремонтні роботи в режимі 24/7. І ми дуже дякуємо нашим міжнародним партнерам за це обладнання, яке допоможе відновити електропостачання тисячам жителів області», - зазначив Міністр енергетики України Герман Галущенко.
Серед країн-донорів, які передали гуманітарну допомогу миколаївським енергетикам, - Литва, Німеччина, Швеція, Франція та Азербайджан.
Вантаж включає різні види обладнання, серед якого, зокрема, силові трасформатори, електростанції резервного живлення, опори, електричний кабель.