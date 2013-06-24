Вчора на засіданні Кабінет Міністрів ухвалив розроблене Міністерством енергетики розпорядження «Про створення державним підприємством «Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом» мережі швидкісних автомобільних електрозарядних станцій». Про це повідомляє Урядовий портал.

НАЕК «Енергоатом» планує створити мережу з 120 автомобільних електричних зарядних станцій: 40 -великої потужності (160+кВТ) та 80 - середньої потужності (60+ кВт) в обласних центрах та на основних автомагістралях України. Створення мережі пропонується реалізувати впродовж двох років.

«Енергоатом має значні резервні потужності для безпечного виробництва дешевої та чистої електроенергії. Через військову агресію росії та спровоковану нею кризу на ринку пального спостерігається стрімке зростання попиту на електромобілі. В Україні на сьогодні разом з «гібридами» кількість електрифікованих авто складає понад 100 тисяч. Створення національної інфраструктури зарядних станцій стане поштовхом не лише для поширення приватного електротранспорту, а й розвитку нових сервісів з використанням електромобілів, наприклад, у сфері доставки та логістики. Водночас розвиток електротранспорту і супутньої інфраструктури – це зменшення залежності України від викопного палива, зниження рівня шкідливих викидів в атмосферу, покращення загального екологічної ситуації», - зазначив Міністр енергетики Герман Галущенко.

За даними Міжнародного енергетичного агентства, продаж електромобілів у 2021 році досяг 6,6 мільйона. «До 2030 року кожен другий автомобіль, проданий у Сполучених Штатах, Європейському Союзі та Китаї, може бути електричним», - заявляє голова МЕА Фатіх Біроль.