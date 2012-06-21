«Північний потік-2» — основний ризик для енергетичної безпеки на континенті. Це загрожує енергетичній незалежності багатьох країн Східної Європи та підриває безпеку України. Переспрямування газових потоків створить дефіцит газу в європейських країнах», — таку позицію висловив міністр енергетики Герман Галущенко під час зустрічі з Держсекретарем Федерального міністерства економіки та енергетики ФРН Андреасом Файхтом.

Українська ГТС — єдиний маршрут, не контрольований Газпромом. Та вона недозавантажена і має величезні резервні потужності (близько 70%, або понад 100 млрд кубометрів на рік). Із врахуванням усіх нових газогонів для транзиту Україною залишаться незначні обсяги (10—15 млрд кубометрів на рік). Північний-1 і турецький потоки працюють на 100%, але Європі все одно бракує газу. І ціна сягнула максимуму за останні 13 років.

Без збереження транзиту ГТС доведеться оптимізувати для внутрішнього ринку. «ЄС втратить надійний, гнучкий і незалежний маршрут, що забезпечить РФ ще більше важелів впливу на геополітику», — цитує слова урядовця пресслужба Міненерго.