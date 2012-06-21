Нову пілотну Мережу енергоефективних хлібопекарів започатковано в Україні. Це стало можливим за підтримки уряду Німеччини в межах проекту GIZ «Консультування підприємств щодо енергоефективності». До мережі увійшло 12 відомих хлібопекарських підприємств України, зокрема Київхліб, Київський БКК та інші.
«Метою нашої спільної роботи буде здешевлення вартості хліба для українських споживачів за рахунок скорочення енергетичних витрат під час його випікання», — прокоментував голова Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження Сергій Савчук.
Участь у такій мережі — унікальна можливість для компаній обмінюватися досвідом і впроваджувати енергоефективні заходи. Голова правління ПАТ «Київхліб» Володимир Череда наголосив на важливості енергоефективності, бо енергоспоживання займає істотну частку в собівартості хлібопекарської продукції, повідомляє прес-служба агентства.
Об’єднавши зусилля в межах Мережі енергоефективних хлібопекарів, компанії зможуть проводити енергоаудити, отримувати від експертів необхідну консультацію щодо найвдаліших енергоефективних рішень і технологій, упроваджувати енергоефективні заходи, підвищувати конкурентоспроможність на ринку.
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