Під головуванням Прем’єр-міністра Дениса Шмигаля відбулась онлайн-нарада з керівниками дипломатичних місій та установ України за кордоном щодо забезпечення обладнанням та комплектуючими для відновлення пошкоджених внаслідок збройної агресії рф об’єктів енергетики України.

«Держава-терорист росія вчергове продемонструвала світові свою сутність. Ракетні удари по енергетичній інфраструктурі. По всій країні застосовано аварійні відключення електроенергії. Це вимушений крок, щоб уникнути аварій та розбалансування системи. Ремонтні бригади вже почали відновлювати пошкоджену інфраструктуру», — зазначив Денис Шмигаль.

Прем’єр-міністр повідомив, що Європейський парламент розпочинає ініціативу «Генератори надії». Найближчим часом у ЄС планують зібрати тисячі генераторів та іншого енергетичного обладнання для передачі в Україну.

Глава уряду дав завдання Міненерго налагодити цілодобову тісну координацію з МЗС та митницею, щоб енергетичне обладнання надходило в Україну швидко та безперебійно.