З ініціативи міністра енергетики України Германа Галущенка відбулося надзвичайне засідання Міжнародної енергетичної консультативної ради високого рівня при Міненерго. Учасники обговорили ситуацію, пов’язану із наймасованішою з початку війни атакою росії на об’єкти української енергетичної системи.

Засідання ради пройшло в онлайн-форматі за співголовування Германа Галущенка та єврокомісара з питань енергетики Кадрі Сімсон. Серед учасників — міністр клімату та навколишнього середовища Польщі Анна Москва, міністр промисловості і торгівлі Чехії Йозеф Сікела, міністр економіки Словаччини Карел Хірман, а також представники профільних міністерств Греції, Великої Британії, Іспанії, Швеції, Норвегії, Данії, Естонії, Бельгії, Нідерландів, Румунії, Австрії.

«росіяни здійснили наймасованішу атаку на енергетичну систему України, використавши майже 100 ракет, а також велику кількість дронів. російські атаки завдали значної шкоди системі передачі електро-енергії. Було проведено певні ремонтні роботи, які дали змогу відновити електропостачання деяких об’єктів критичної інфраструктури і населених пунктів. Проте ситуація в енергосистемі залишається досить складною», — зазначив Герман Галущенко.

Він звернувся до колег з проханням: з огляду на масштабні обсяги руйнувань надати Україні додаткове обладнання, яке допоможе провести як швидкі ремонти, так і відновити стабільну роботу енергосистеми.

Учасники засідання запевнили Германа Галущенка, що вже проводять роботу з енергетичними компаніями своїх країн для надання українському енергосектору обладнання та устаткування, згідно з наданим Міністерством енергетики України переліком.

«Україна не самотня в цій битві з агресором. Ми продовжуватимемо підтримувати вас і ваш енергетичний сектор», — наголосила Кадрі Сімсон.

За повідомленням Міністерства енергетики України, представники Міжнародної енергетичної консультативної ради домовились про проведення наступного засідання вже 17 листопада на рівні технічних спеціалістів.

До слова, Міжнародна енергетична консультативна рада високого рівня при Міненерго створена для надання підтримки та допомоги українським енергетикам у подоланні викликів та загроз, які становить неприхований енергетичний тероризм російської федерації. До її складу увійшли високі представники профільних міністерств Канади, Чехії, Данії, Естонії, Фінляндії, Франції, Німеччини, Італії, Японії, Литви, Польщі, Румунії, Словаччини, Іспанії, Швеції, Великої Британії, США, а також Секретаріату Енергетичного співтовариства та Міжнародного енергетичного агентства.