За рік від початку повномасштабного вторгнення за координації Міністерства енергетики в Україну надійшло 450 вантажів гуманітарної допомоги з енергетичним обладнанням. Загальна вага допомоги сягнула понад 5650 тонн.

«Серед обладнання, яке отримала Україна, — понад 1700 генераторів, близько тисячі трансформаторів, мобільні газові котельні, спецтехніка, високовольтне обладнання для ремонту ЛЕП, пересувна кабельна лабораторія та багато матеріалів. Завдяки цій допомозі ми змогли відновити роботу великої кількості об’єктів енергетичної інфраструктури, які росіяни обстрілювали ракетами, із дронів та артилерії. Це надзвичайно великий внесок в енергетичну стабільність України і зрештою нашої майбутньої перемоги», — зазначив міністр енергетики Герман Галущенко.

Гуманітарну допомогу Україні вже надали 30 країн з різних континентів. Це Австрія, Велика Британія, Польща, Швеція, Німеччина, Італія, Франція, Латвія, Бельгія, Данія, Іспанія, Фінляндія, Литва, Естонія, Ірландія, Норвегія, Північна Македонія, Швейцарія, Угорщина, Молдова, Словаччина, Хорватія, Словенія, Нідерланди, Чехія, а також Азербайджан, Японія, Республіка Корея, Канада і Сполучені Штати Америки.