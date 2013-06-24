Знищення росіянами цивільної енергетичної інфраструктури України – безпрецедентне порушення міжнародного права. Про це повідомляє Урядовий портал.

На цьому наголосив заступник Міністра енергетики України з питань європейської інтеграції Ярослав Демченков під час засідання Безпекового комітету Постійної ради ОБСЄ.

Ярослав Демченков підкреслив, що енергетична система України стала ключовою мішенню російського агресора. Водночас вона продемонструвала надзвичайну стійкість завдяки проведеній в умовах війни синхронізації з європейською ENTSO-E, героїчній роботі українських енергетиків та підтримці міжнародних партнерів, які сформували міжнародну коаліцію на підтримку України та її енергетичного сектору.

Заступник Міністра наголосив, що протягом останніх тижнів українська енергосистема не має дефіциту потужності. Проте все ще існує велика потреба в додаткових поставках обладнання для забезпечення стабільного функціонування електроенергетики.

«Важливо мати запас обладнання на майбутнє. Ремонт і перебудова займе багато часу. Ми маємо особливо гостру потребу у високовольтному обладнанні, зокрема трансформаторах, розподільній газовій генерації та іншому енергетичному обладнанні», - наголосив він.

Заступник Міністра також ознайомив учасників засідання з основними напрямками, за якими буде реформуватися і відновлюватися українська енергетика: це стійка енергетика, що передбачає розвиток ядерної та відновлюваної генерації; а також безпечна енергетика, запорукою якої є децентралізоване виробництво електроенергії.