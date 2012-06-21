Надзвичайні заходи на ринку електроенергії України діятимуть протягом місяця починаючи з п’ятниці 17 лютого. Про це йдеться у розпорядженні уряду №103-р «Про вжиття тимчасових надзвичайних заходів на ринку електричної енергії», опублікованому в «Урядовому кур’єрі» у четвер, передає УНН.
Згідно з розпорядженням уряду, Укренерго має визначити допустимий рівень зниження резерву енергогенеруючих потужностей, встановити вимоги щодо складу ТЕС енергогенеруючих компаній у розрізі енергоблоків та застосувати у разі виникнення нагальної потреби графіків погодинного вимкнення електроенергії та графіків її аварійного вимкнення.
Підприємство «Енергоринок» повинне розробити графіки навантаження енергетичної системи України з урахуванням вимог Укренерго щодо складу обладнання ТЕС, нарахувати платежі за електричну енергію її виробникам, що працюють за ціновими заявками, для яких встановлені графіки та обсяги виробництва електроенергії, за граничною ціною системи.
Енергоатом має дотримуватися графіків навантаження енергосистеми України, забезпечувати проведення техобслуговування обладнання АЕС, а також розвантажити енергоблоки АЕС у разі потреби за балансом потужності у вихідні та святкові дні.
«Це розпорядження набуває чинності з дня, що настає за днем його опублікування, і діє протягом місяця», — сказано у розпорядженні.