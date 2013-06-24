Міністр енергетики України Герман Галущенко провів зустріч з головою правління європейської мережі операторів системи передачі електроенергії ENTSO-E Іоакімом Ванзетта та генеральним секретарем мережі Сонею Твохіг в рамках робочої поїздки до Брюсселя. Про це повідомляє Урядовий портал.

Сторони обговорили шляхи зміцнення європейської енергетичної безпеки з огляду на газовий шантаж ЄС з боку країни-агресора та російську війну проти України.

Герман Галущенко підкреслив, що з огляду на вчорашнє рішення ЄС скоротити на 15% споживання російського газу, Україна може допомогти Європі компенсувати відповідні обсяги за рахунок збільшення експорту української електроенергії. Це підтримують всі, без виключення, держави члени ЄС, що неодноразово вчора будо підкреслено під час зустрічі міністрів.

Керівництво ENTSO-E зазначило, що експорт планується збільшити вже найближчим часом. Вже цього тижня його обсяг стане вдвічі більшим, далі зростання продовжиться.

ENTSO-E наголошує, що зростання обсягів експорту має відбуватися поступово, зважаючи на технічні протоколи забезпечення стабільності роботи енергосистеми.

Українська сторона в свою чергу переконана, що в умовах війни, яку рф веде не тільки проти України, а і всієї Європи, рішення мають ухвалюватися якомога швидше. Адже українська енергосистема вже довела свою стійкість.

Нагадаємо, станом на сьогодні Україна може експортує електроенергію в Румунію та Словаччину – 100 МВт. Також експорт української електроенергії відбувається в Польщу (210 МВт) та в Молдову ( близько 200 МВт).