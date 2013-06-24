Ще сім областей із 30 жовтня буде переведено на «червоний» рівень епідемічної небезпеки. До переліку додано Житомирську, Івано-Франківську, Київську, Луганську, Львівську, Хмельницьку та Чернігівську області. Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомив міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов. «За дорученням Прем’єр-міністра Дениса Шмигаля провів засідання комісії техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій», — написав міністр. Саме на ньому й було ухвалено це ключове рішення.

«Епідемічна ситуація складна. Кількість госпіталізацій, на жаль, невтішно зростає. Але статистика чітко демонструє і те, що від тяжкого перебігу хвороби рятує вакцинація. Пріоритети у боротьбі з пандемією COVID-19 незмінні: посилення протиепідемічних заходів, збільшення кількості тестувань та нарощування темпів вакцинації. Прошу кожного потурбуватися про себе та тих, хто вас оточує», — звернувся урядовець до співгромадян.

Нагадаємо, що раніше «почервоніли» Херсонщина, Запоріжжя, Рівненщина, Одещина, Донеччина й Дніпропетровщина.