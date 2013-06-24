Інженери Європейського космічного агентства (ESA) співпрацюють з вченими з Італії над створенням роботизованої руки, яка допоможе доставити зразки ґрунту Червоної планети на Землю.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє BBC.

У ESA заявили, що роботизована рука має великий діапазон рухів і схожа на людську руку з «плечами, ліктями та зап’ястковими суглобами».

Sample Transfer Arm із довжиною в 2,5 метри працюватиме разом із марсоходом Perseverance, збираючи зразки на Марсі, а потім переміщаючи їх до ракети Mars Launch System.

Очікується, що рука, яка також оснащена камерами й сенсорами, приєднається до Perseverance на Марсі в 2025 році, а зразки будуть доставлені на Землю до 2033 року.

Потім вчені досліджуватимуть зібрані матеріали з Червоної планети, щоб дізнатися більше про Марс, шукаючи ознаки того, чи було коли-небудь життя на планеті.

«Поводження з дорогоцінними марсіанськими зразками та підготовка їх до доставки під час екстраординарної подорожі з Марса на Землю — це дивовижне вміння», — сказав директор ESA з досліджень людини і роботів Девід Паркер.

Як повідомляв Укрінформ, марсохід Національного управління США з аеронавтики та дослідження космосу (NASA) Perseverance в рамках своєї місії добув вже 10-й зразок ґрунту на Червоній планеті.

Європейське космічне агентство (ESA) остаточно припинило співпрацю з російською державною корпорацією «роскосмос»щодо програми дослідження планети Марс, яку раніше було призупинено.