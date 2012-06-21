Космічне сміття з кожним роком створює серйозну проблему. На навколоземній орбіті перебувають тисячі фрагментів ступенів ракет, супутників, які завершили свою місію, і маса іншого заліза, що становить небезпеку для діючих космічних апаратів, включаючи МКС.
Проєкт Європейського космічного агентства ClearSpace-1 покликаний стати першою в історії місією звільнення навколоземної орбіти від сміття, запуск вже намічений на 2025 рік.
ClearSpace-1 протестує технологію, яка використовуватимуть в ході наступного космічного «генерального прибирання». Оскільки відповідно до міжнародного права, супутники, зокрема і неробочі, є чиєюсь власністю, тому за зразок об'єкта «збирання» було обрано відпрацьовану ступінь космічного апарату ESA - VESPA (Vega Secondary Payload Adapter) вагою майже 100 кг. Нині вона знаходиться на вищій орбіті, приблизно в 800 км над Землею.
Передбачається, що після запуску космічного «двірника» ClearSpace-1 виведуть на орбіту на висоту 500 км. Після приведення в робочий режим він кинеться у напрямку до VESPA, захопить її за допомогою спеціальних щупалець і відбуксує ближче до Землі, де відпрацьована ступінь згорить в атмосфері. Якщо місія завершиться успішно, її розширять на інші об'єкти першорядної важливості.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»