Естонія в межах нового пакета військової допомоги передає Україні всі свої 155-міліметрові гаубиці і тисячі артилерійських снарядів до них.

Про це написав у Фейсбуці посол Естонії в Україні Каймо Кууск, передає Укрінформ.

«Ми віддаємо всі наші 155 мм гаубиці Україні. І хочемо в такий спосіб створити прецедент, щоб в інших країн не лишилося жодних виправдань, чому вони не можуть надати Україні необхідне озброєння для перемоги у війні», - зазначив дипломат.

Він нагадав, що уряд Естонії схвалив найбільший пакет військової допомогиУкраїні загальною вартістю 113 млн євро. До нього, зокрема, увійшли десятки гаубиць калібру 155 мм FH-70 та 122-мм D-30; тисячі артилерійських снарядів калібру 155 мм; сотні протитанкових гранатометів М2 «Карл-Густаф» із боєприпасами; засоби підтримки артилерійських підрозділів.

«Таким чином, загальна військова допомога Україні становить понад 1% ВВП Естонії», - зазначив посол.

Кууск додав, що Естонія продовжить надавати як базову, так і спеціалізовану підготовку бійцям Збройних сил України.

Як повідомлялося, естонський уряд 19 січня вирішив надати Україні військову допомогу на суму 113 мільйонів євро, що є найбільшим пакетом допомоги, наданим країною.