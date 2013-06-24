Кабінет Міністрів схвалив механізм примусової евакуації дітей із зон активних бойових дій. Таке рішення ініціював та розробив Координаційний штаб з питань проведення обов’язкової евакуації населення. Питання захисту життя дітей та їхньої негайної евакуації з особливо небезпечних територій узяла під особистий контроль віцепрем’єр-міністр Ірина Верещук.

Підстава для проведення обов’язкової евакуації — рішення обласних військових адміністрацій, погоджене з органами військового командування та Координаційним штабом з питань проведення обов’язкової евакуації населення.

Обов’язкову евакуацію дітей у примусовий спосіб здійснюватимуть у супроводі одного з батьків, особи, яка їх замінює, або іншого законного представника. Діти, що опинилися в зоні проведення бойових дій, не можуть самі про себе подбати. Тому вся відповідальність за них лежить на дорослих. Відмова батьків чи опікунів евакуювати дитину неприпустима, адже йдеться про її життя. Наразі під відповідні критерії застосування примусової евакуації дітей із зон бойових дій підпадає тільки Бахмут, повідомляє Мінреінтеграції.