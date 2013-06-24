Через російську агресію мільйони українців змушені були не лише покинути домівки, а й залишити роботу. Тема пошуку роботи та отримання належних виплат по безробіттю наразі актуальне для наших співгромадян – де б вони не знаходились. Роз’яснення з двох найбільш поширених запитань щодо реєстрації безробітних у воєнний час надав Державний центр зайнятості.

Як отримати послуги Центру зайнятості, якщо переїхав/переїхала в інше місто?

За власним бажанням зареєстрований безробітний може шукати роботу, отримувати допомогу по безробіттю та соціальні послуги в іншому центрі зайнятості (ЦЗ). Для цього необхідно подати до обраного ЦЗ відповідну заяву, на підставі якої формується персональна картка безробітного.

Безробітним, які зареєстровані в центрах зайнятості в районах проведення бойових дій або на тимчасово непідконтрольній території, та звернулися до ЦЗ інших регіонів, виплата допомоги по безробіттю продовжується з урахуванням даних реєстру застрахованих осіб Державного реєстру та Єдиної інформаційно-аналітичної системи Державного центру зайнятості.

Чи треба писати заяву про зняття з обліку, якщо евакуювався за кордон?

Наразі правових підстав припиняти реєстрацію через те, що людина перебуває за кордоном, немає. Проте, фахівці служби зайнятості не зможуть в повному обсязі надавати їй послуги, а вона, зі свого боку, не зможе виконувати свої обов’язки відповідно до Закону України «Про зайнятість населення», зокрема, шукати роботу, в тому числі за направленнями служби зайнятості, та відвідувати роботодавця.

Звертаємо увагу, що у разі відмови від послуг служби зайнятості після повернення в Україну людина має право звернутися до будь-якого центру зайнятості та відновити свій статус безробітного та виплати допомоги по безробіттю.

Подати заяву на скасування статусу безробітного можна на «Порталі Дія», заповнити заяву онлайн або через чат-бот Державної служби зайнятості. Реєстрація буде припинена.

Пресслужба Міністерства з питань реінтеграції

тимчасово окупованих територій