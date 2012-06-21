Соціальна мережа Facebook підтвердила, що вважає «Талібан» терористичною організацією, і тому забороняє групу та весь контент на її підтримку на своїх платформах.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на ВВС.

У компанії наголосили, що дотримуються "авторитету міжнародного співтовариства".

"Талібан" потрапив під санкції як терористична організація згідно із законодавством США, тому ми заборонили їм користуватися нашими послугами відповідно до нашої політики щодо небезпечних організацій. Це означає, що ми видаляємо акаунти, які ведуться талібами або від їхнього імені, і забороняємо їх прославляння, підтримку та представлення», - заявив представник Facebook.

У компанії підкреслили, що ця політика застосовується до всіх її платформ, включаючи соцмережу Facebook, Instagram та WhatsApp.

За даними компанії, соцмережа має спеціальну команду афганських експертів для моніторингу та видалення контенту, пов’язаного з «Талібаном».

Однак, як зазначається у публікації, є повідомлення, що таліби використовують WhatsApp для спілкування.

Facebook наголосив, що вживатиме заходів, якщо знайде облікові записи в додатку, які будуть пов’язані з групою.

Як повідомляв Укрінформ, 15 серпня вранці таліби оточили Кабул і почали без бою заходити в місто. "Талібан" заявив, що контролює всю територію Афганістану.

Представник політичного офісу "Талібан" Мухаммед Наїм заявив про завершення війни в Афганістані. Він зазначив, що жодна дипломатична організація не зазнала нападів.