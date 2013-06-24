Будівельна компанія «АМК РЕМ-БУД» бере активну участь у реалізації програми Президента «Велике будівництво», в рамках якої збудувала і продовжує зводити низку соціально значущих об’єктів.

З-поміж них – дитячий садок на 75 місць у селі Синяк Київської області, де малеча і їхні батьки з нетерпінням очікують новосілля. Адже на території Синяківської сільської ради немає жодного дошкільного закладу, хоча до її складу входять чотири села – Синяк, Раківка, Вороньківка, Червоне.

Як повідомляє преcслужба компанії, незабаром цей об’єкт буде зданий в експлуатацію. Завершивши внутрішні оздоблювальні роботи, до приміщення завезли сучасні комфортні меблі, які найближчими днями будуть змонтовані і встановлені у класах та кімнатах.

Дитячий садок має два поверхи площею майже 1300 квадратних метрів, при будівництві були використані сучасні енергоефективні технології.

Таким чином незабаром малеча отримає чудовий новосільний подарунок.