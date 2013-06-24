«Самодопомога Плюс» та «Батьківство без стресу» — дві базові програми, за якими спершу проходять навчання фахівці центрів життєстійкості, а потім за ними ж спеціалісти навчають жителів територіальних громад. Нині у проєкт залучено майже 580 фахівців — психологів, соціальних менеджерів, фахівців соціальної роботи. Навчання за міжнародними програмами — одна з обов’язкових умов їхньої роботи.

100 центрів життєстійкості у 22 областях України — саме стільки відкрито просторів, де кожна людина може безплатно отримати психосоціальну допомогу. Для дотримання єдиного стандарту в роботі спеціалістів центрів життєстійкості кожен з них проходить навчання від партнерів проєкту — міжнародних фондів ВООЗ (тренінг «Самодопомога Плюс») та ЮНІСЕФ («Батьківство без стресу»). Ці дві програми покладено в основу послуги з формування життєстійкості.

Упродовж чотирьох днів разом із тренерами працівники центрів життєстійкості опановують практичні навички допомоги людині у стресі, вчаться грамотно працювати із травмою та отримують інструменти для реагування на кризові ситуації. Усе це — щоб потім навчити самодопомоги відвідувачів центрів.

«Це було надзвичайно цінне навчання, яке дасть змогу надалі ефективно допомагати жителям Харкова справлятися зі стресом», — ділиться один з учасників тренінгу «Самодопомога Плюс» Віталій Багричєв.

Нині в 41 громаді оголошено конкурс серед надавачів соціальних послуг. Це означає, що громадські організації, благодійні фонди або комунальні установи після реорганізації у КНП можуть податися на конкурс і в разі успішного його проходження та відповідності критеріям стати надавачами соціальних послуг у цих територіальних громадах, повідомляє Мінсоцполітики.