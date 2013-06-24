Українець Анатолій Герей став переможцем міжнародного турніру з фехтування на шпагах «Challenge Eugene Fillol 2022», що цими вихідними проходив у столиці Швеції. Усі призові наш чемпіон світу передасть на підтримку ЗСУ. Про це повідомляє Урядовий портал.

Відзначимо, що відкриття змагань розпочалося хвилиною мовчання в пам’ять загиблих у війні в Україні. Також у спорткомплексі було розміщено пункт приймання пожертв на діяльність Червоного Хреста.

А синьо-жовтий прапор майорів у залі на почесному місці. Так організатори та учасники змагань висловили свою солідарність з українським народом у боротьбі проти агресора.

Слава Україні!