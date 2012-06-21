Кабінет Мінстрів України ухвалив рішення про підтримку невеликих фермерських господарств. Ідеться про компенсацію втрати частини посівів озимих або зернових культур.

Фермери, які через посуху втратили значну частину посівів озимих або зернових культур, отримають понад 4,5 тис. грн за 1 га. Програма поширюється на господарства, які обробляють до 50 га землі, пише ТСН.

Уряд запровадив механізм надання бюджетної субсидії виробникам гречки. Фермери отримають до 5 тис. грн за 1 га. Це стосується аграріїв, які обробляють не більш як 300 га.

Від початку року кількість підприємців в Україні зросла на 31791. У січні 2021 року їх нараховували 1 900 012. У червні було 1 931 803. Припинили роботу майже 12 тисяч ФОП. Найбільше в галузях: оптова торгівля, складське господарство, надання соціальної допомоги, теле- й радіомовлення, авіаційний транпорт.