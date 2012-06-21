Володимир КОЛЮБАКІН,
«Урядовий кур’єр»
В Україні відбулася попереджувальна акція аграріїв на автомагістралях Одещини, Черкащини, Запорізької, Харківської, Кіровоградської областей. Таким чином сільгоспвиробники висловлюють протест проти намірів Мінекономрозвитку запровадити квоти на імпорт в Україну мінеральних добрив.
З цього приводу голова Всеукраїнської аграрної ради (ВАР) Андрій Дикун оприлюднив відеозвернення до Президента України, в якому, зокрема, зазначив: аграрна спільнота підтримує заборону імпорту міндобрив з Росії, але проти того, щоб квота торкнулася інших країн —виробників міндобрив, з якими Україна не воює. А перелік цих країн дуже широкий: окрім США та держав ЄС, це ще виробники з Близького Сходу, Північної Африки, Білорусі, Казахстану тощо.
Зауважимо: це питання постає ще з серпня 2019 року, коли Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі (МКМТ) порушила розслідування щодо імпорту мінеральних добрив, насамперед азотних. Ініціювали таке розслідування група компаній «Остхем» Дмитра Фірташа та «ДніпроАзот» Ігоря Коломойського.
Що цікаво: ще напередодні, у червні 2019 року Антимонопольний комітет визнав, що згадані компанії зловживають своїм монопольним становищем — реалізують аграріям свою продукцію за значно завищеними цінами, тоді як на експорт продають ту саму продукцію значно дешевше. Скажімо карбамід «Остхем» продає в Україні по 217 доларів за тонну, а в Іспанії — по 200. Після цього дії МКМТ виглядають намаганням ще підсилити цю монополію і надати вітчизняним олігархам необґрунтовані позаринкові переваги.
Аграрії зауважують: і зараз ціни на мінеральні добрива в Україні перевищують світові, але наявність імпорту дає змогу хоч якось стримувати апетити олігархів. Наразі внутрішні ціни в Україні вищі за світові на 30— 40%, а було і по 50, і навіть 100%!
Через це сільгоспвиробники не мали змоги купувати весь обсяг добрив, який був їм необхідний. Своєю чергою це позначилося на врожаях. І от тепер знову намагаються це повторити за догоду олігархам.
Крім того, зауважує Андрій Дикун, подібні дії матимуть далекосяжні міжнародні наслідки — таким чином Україна порушує угоди із СОТ та ЄС. Тепер країни, чиїх виробників зачеплять заплановані квоти, вдадуться до дзеркальних санкцій, що значно послабить позиції української аграрної продукції на світових ринках.
Голова Всеукраїнського конгресу фермерів Іван Слободяник додає: вітчизняного виробника слід підтримувати не таким чином, а виваженими заходами, зокрема, з модернізації хімічних підприємств. Інакше така, з дозволу сказати, підтримка перетворюється на виїмку грошей з кишень хліборобів до кишень олігархів.