Василь БЕДЗІР
«Урядовий кур’єр»
У селі Глибокий Потік, що в Тячівському районі Закарпаття, у щирому спілкуванні, багатолюдді минулої неділі пройшов обласний фестиваль румунського народного мистецтва «Мерцишор». На зустріч із співаками і музикантами, танцюристами і фольклористами Закарпаття та сусідньої Румунії приїхали гості з міст і сіл області, а також із прикордонних сіл повіту Марамуреш та Рахівського району, дипломати – представники румунського консульства в Україні, що розміщене в селищі Солотвино.
Свято, яке корінням сягає в глибину століть – Мерцишор – зобов’язує прикрашати свій одяг і дарувати іншим бутоньєрки-«мерцишори». На них вміщено напис «Живіть і процвітайте, як яблуні у серці весни». Люди носять ці талісмани впродовж усього березня, а наприкінці місяця, знімаючи з одягу, розвішують на квітучі фруктові дерева, загадуючи бажання. Вважається, що такі бажання неодмінно збудуться.
Сьогодні в самобутні талісмани весни – дві переплетені нитки – вкладають ще одне символічне значення: що румуни на Закарпатті живуть у мирі та злагоді з іншими національностями краю.
Вихованці Глибокопотіцької ЗОШ І-ІІІ ступенів представили літературно-музичну композицію «Весна, дружба, любов». Голова Закарпатської облдержадміністрації Геннадій Москаль зачитав промову румунською мовою, якою володіє.
Своїми піснями і танцями радували учасники художньої самодіяльності з усіх шкіл з румунською мовою навчання області, а також місцеві фольклорні гурти, колективи та окремі виконавці народних мелодій із Румунії. Народна артистка України Лілія Сандулесу виконала пісні румунською та українською мовами. Пряму дорогу до сердець слухачів знайшов відомий вокальний колектив із сусідньої країни у складі Флорентіни та Петру Журж.
За внесок у збереження та відродження національних традицій почесними грамотами та цінними подарунками були відзначені багато учасників свята. Серед них і переможці обласного конкурсу дитячої творчості «Мерцишор – свято весни».
Викликали цікавість не лише виступи зі сцени, а й численні виставки творів народних умільців, а збуджували апетит смачні наїдки та напої з румунської національної кухні.