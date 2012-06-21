Роман КИРЕЙ,
«Урядовий кур’єр»
За повідомленням пресслужби СБУ в Черкаській області, працівники управління затримали мешканця Харківщини, який у власному авто переправляв нелегалів у РФ. Зловмисник ховав їх під різними товарами. За це одержував непогану винагороду.
Цікаво, що він знаходив клієнтів серед прибульців з країн Близького Сходу, які нелегально перебували на території України та прагнули потрапити до Росії.
Як зафіксували працівники спецслужби, зловмисник також займався контрабандою товарів. Перетинаючи кордон на пропуску «Гоптівка» Харківської митниці по декілька разів на тиждень, він за домовленістю з працівниками прикордонної служби РФ переправляв різні вироби з Росії в Україну. Його підозрюють у вчиненні злочину за ч. 2 ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України) Кримінального кодексу України.
А троє хакерів з Черкас разом із громадянином РФ, який проживав у Києві, налагодили міжнародний «бізнес», не виходячи з дому. Як повідомляється на сайті відомства, працівники СБУ разом із Національною поліцією, припинили діяльність хакерів, які викрадали кошти з рахунків користувачів електронних платіжних систем Європи та США. Кіберзлодії для цього купували дані платіжних рахунків іноземців, а на привласнені кошти закуповували товари на сайтах популярних зарубіжних інтернет-магазинів. Потім продукцію реалізовували в Україні. Тільки за рік оборот підприємливих шахраїв сягав сотень тисяч доларів. Тривали ж оборудки протягом девʼяти років.
Під час обшуків за місцем проживання фігурантів справи вилучено чимало доказів протиправної діяльності та незаконно придбані товари. Досудове розслідування триває.