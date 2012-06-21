Попередні результати дослідження показали, що кокосове масло першого віджиму допомагає знищити коронавірус.

Вчені, які проводять дослідження впливу кокосового масла першого віджиму на людей з COVID-19, кажуть, що воно є ефективним засобом лікування захворювання легенів, викликаного коронавірусом.

Після шести місяців експериментів вчені на Філіппінах виявили, що дієта, багата кокосовим маслом першого віджиму, знижує кількість випадків коронавірусної інфекції на 60-90% для легень, заявив у радіоінтерв’ю 30 серпня, Фортунато Справі Піна з урядового департаменту науки.

Дослідження фінансується Філіппінською радою з досліджень і розробок у галузі охорони здоров’я (DOST-PCHRD) під керівництвом науковців Університету Атенео де Маніла.

«Результати дуже багатообіцяючі, так як вони не тільки показують, що VCO сам по собі може знищити вірус, але і має ключовий механізм посилення імунної відповіді проти COVID-19», – сказав глава PCHRD д-р Хайме Монтойя.

На Філіппінах кокосове масло першого віджиму легкодоступне і споживається у цій країні-експортері кокосів у великій кількості.

Результати клінічних випробувань кокосового масла першого віджиму дозволять визначити, чи можна його використовувати в якості додаткової терапії для пацієнтів з COVID-19.

Дослідники кажуть, що аналіз масла як потенційного противірусного агента може бути завершене до початку листопада.