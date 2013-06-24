Драма «Щедрик» режисера Олесі Моргунець-Ісаєнко вийде у прокат 5 січня.

Про це повідомляє пресслужба Держкіно у Фейсбуці, передає Укрінформ.

«Нам важко відчути традиційний дух Різдва, а звуки сирен можуть бути гучнішими за звуки колядок, але ми шануємо свої традиції і пишаємось нашим «Щедриком» Миколи Леонтовича, який знають в усьому світі! ...З 5 січня на великих екранах усіх працюючих кінотеатрів України –«Щедрик», фільмпро найвідомішу у світі щедрівку!» - зазначили в Держкіно.

Історична драма «Щедрик» розповідає історію трьох різних родин: українців, поляків та євреїв, яких об’єднало спільне горе — зміна репресивної машини срср на каральну систему Третього рейху.

Як повідомлялося, у Римі у вересні відбулась прем’єра драми «Щедрик».