До 25 листопада триває прийом заявок на отримання підтримки для створення ЦНАП з нуля від експертів проєкту «PROSTO: Підтримка доступності послуг в Україні». За результатами заявок буде відібрано 30 громад, які отримають комплексну інституційну підтримку створення ЦНАП у громаді.

За програмою надається така допомога: виїзд експерта в громаду для здійснення аналізу поточного стану надання послуг у громаді, на основі чого буде розроблено індивідуальний покроковий алгоритм (дорожня карта) створення або модернізації ЦНАП. Можливе моделювання оптимального доступу до послуг у громаді (ЦНАП, його територіальні підрозділи та віддалені робочі місця, залучення старост тощо), допомога в розробці документів — з чого почати та як все правильно зробити (модельні зразки документів та рецензовані експертами проєкти документів). Надається допомога у виборі приміщення для ЦНАП та рекомендації щодо його належного зонування, приклади практичних інструментів створення центру — плани розміщення робочих місць та зонування, дизайн-проєкти, функціо-нальні моделі. Консультування з інших актуальних питань надання послуг, тренінги для керівництва та працівників, заходи щодо залучення та інформування населення.

Які громади можуть отримати допомогу? Ті, які планують створити ЦНАП, які утворили ЦНАП, але він ще не функціонує.

Чому допомога може бути цікавою громадам? Усі громади зобов’язані утворити ЦНАП, послуги мають бути доступними, зокрема у віддалених населених пунктах. Центри в громадах мають якісно надавати послуги.

Як обиратимуть громади для участі в програмі? Передбачено кілька етапів відбору громад. На першому етапі передбачено терміни подачі заявок від 25 жовтня 2021 року до 23.59 год. 25 листопада 2021 року. Протягом цього періоду відберуть перші 30 громад. Комісія враховуватиме повноту заповнення заявок і територіальне розташування з метою рівномірного залучення громад з різних регіонів України. Інформацію про відібрані громади опублікують на початку грудня на вебсайті проєкту.

Тим, хто подав заявки, але не був відібраний у першому етапі, проєкт запропонує допомогу після завершення надання допомоги 30 відібраним громадам. Окрему увагу проєкт приділятиме створенню або модернізації ЦНАП у малих громадах та громадах, управління якими здійснюють військово-цивільні адміністрації.

У межах експертної підтримки проєкт не фінансує та не надає меблі, комп’ютерну техніку, мобільні центри, електрон-ні системи керування чергою, системи автоматизації роботи, а також будівельно-ремонтні роботи.