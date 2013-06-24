1200 гривень від Товариства Червоного Хреста в Україні вже отримало понад 16 тисяч мешканців звільненої Харківщини. Це майже 20 мільйонів гривень, які Укрпошта доставила в 67 деокупованих населених пунктів. Про це повідомляє Урядовий портал.

На Херсонщині аналогічну допомогу виплачено понад 2,5 тисячі мешканців 38 міст і сіл. Надалі виплати будуть проводитися ще швидше: в смт Велика Олександрівка відновило роботу відділення Укрпошти.

В Донецькій області 1200 гривень готівкою наразі доставляється мешканцям Святогірської, Лиманської, Ямпільської територіальних громад. Там вже здійснено виплати майже на 4 мільйони гривень.

Загалом допомогу від ЧХ виплачено на 27 мільйонів гривень.

«Фінансова допомога постраждалому від окупації населенню має стати регулярною і безперебійною. Тож ми продовжуємо співпрацю в цьому напрямку з міжнародними донорами», – наголошує Віце-прем’єр-міністр – Міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.

Так, вже тиждень триває новий проект: виплати додаткової грошової допомоги 2200 гривень від Міжнародної організації з міграції. Ці кошти вже отримали майже 1500 мешканців із звільненої Донеччини та Херсонщини на загальну суму більш як 3,2 мільйона гривень. На черзі – деокупована Харківщина.

Маєте питання як отримати виплати? Звертайтесь до Мінреінтеграції на цілодобову гарячу лінію з кризових питань: 15-48 або на гарячу лінію Уповноваженого з питань ВПО: +38 (066) 813 62 39.