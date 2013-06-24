Уряд Фінляндії оголосив, що країна надасть Україні дев'ятий пакет військової допомоги.
Як повідомляє Укрінформ, про це повідомляє Yle.
Рішення про це ухвалив президент країни Саулі Нііністе.
Міністр оборони Антті Кайкконен заявив, що війна, судячи з усього, буде довгою, і запевнив, що Фінляндіяпродовжить підтримувати Україну.
Зазначається, що сама інформація про зміст 9-го пакету військової допомоги, спосіб доставки або графік надання допомоги не розголошуватиметься.
Нагадаємо, у вівторок, 4 жовтня, міністр оборони Антті Кайкконен, виступаючи перед парламентом, заявив, що Фінляндія готує новий пакет військової допомоги для України.