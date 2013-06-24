Близько 20 фінських інструкторів будуть направлені у Велику Британію для навчання українських військових.

Про це повідомляє Міноборони Фінляндії, передає Укрінформ.

«Фінляндія відправить близько 20 військовослужбовців до Сполученого Королівства для участі у програмі підготовки військових Збройних сил України», - йдеться у пресрелізі.

Зазначається, що навчальну програму проводить Велика Британія, яка звернулася по підтримку до країн-партнерів.

Раніше стало відомо, що шведська армія відправить у Велику Британію до 120 інструкторів для навчання українських військових.

Нагадаємо, на початку липня до Великої Британії прибула перша група українських військових, яка бере участь у новій великій програмі навчання. Курс включає програми з поводження зі зброєю, надання першої допомоги на полі бою, виживання в польових умовах, тактику патрулювання та правові основи збройних конфліктів.