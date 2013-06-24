Фінська митниця продала конфісковану віртуальну валюту у вигляді 1889,1 біткоїнів на суму 46,5 мільйонів євро - кошти можуть передати на підтримку України.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на Yle.

Митникираніше конфіскували біткоїни, які були пов'язані зі злочинами з продажу наркотиків та допінгу.

Нині у їхньому розпорядженні залишається ще близько 90 біткоїнів. Відомство має й інші конфісковані віртуальні валюти.

Газета Helsingin Sanomat раніше писала, що Фінляндія може відправити гроші від продажу конфіскованих біткоїнів Україні. Йдеться про десятки мільйонів євро.

Нагадаємо, компанія Tesla Ілона Маска заявила про продаж у другому кварталі 2022 року 75% своїх біткоїнівна суму 936 мільйонів доларів.