Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings знизило кредитний рейтинг АТ «Укрзалізниця» з рівня «ССС» до «С» на фоні пониження суверенного рейтингу України. Standalone Credit Profile компанії встановлено на рівні «ССС». Компанія продовжує сумлінно виконувати всі зобов'язання перед міжнародними фінансовими інституціями. Про це повідомляє пресслужба Укрзалізниці.

Так, 22 липня 2022 року Fitch Ratings понизило кредитний рейтинг України в іноземній валюті до рівня «С» з «ССС», що стало наслідком оголошеної Урядом України запланованої транзакції перенесення терміну погашення єврооблігацій.

Незважаючи на шостий місяць широкомасштабного військового вторгнення росії на територію України й запеклі бойові дії, компанія продовжує виконувати свої фінансові зобов’язання, й на початку липня були здійснені чергові виплати купонного доходу тримачам єврооблігацій з терміном погашення у 2024 та 2026 роках на загальну суму близько 36 млн доларів США. Таким чином Укрзалізниця повною мірою виконала свої фінансові зобов’язання перед бондхолдерами.

Також слід зазначити, що методологія рейтингового агентства передбачає чіткий взаємозв’язок між суверенним рейтингом України та квазі-суверенної компанії — АТ «Укрзалізниця». Зі свого боку Укрзалізниця за підтримки Міністерства інфраструктури України вжила дієвих заходів для збалансування грошового потоку у період воєнного стану, оптимізувала видатки та залучила додаткові інструменти підтримки ліквідності, зокрема, було отримано доступ до фінансування ЄБРР на €50 млн.

Укрзалізниця продовжує реалізовувати ефективну та збалансовану політику для забезпечення потреб держави, громадян та бізнесу в безпечних перевезеннях в умовах війни, а також є надійним партнером та сумлінним платником по всіх зобов'язаннях.