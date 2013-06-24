Міжнародний благодійний фонд Parimatch Foundation третій рік поспіль реалізує на території України програму «Нова фізична культура», підтримуючи потенціал учителів фізкультури та оснащуючи матеріально-технічну базу сучасним спортивним інвентарем. Тепер допомога прийшла на Рівненщину.

«Нова фізична культура» підтримує вчительське співтовариство освітніми модулями та корисним контентом. Реалізація програми відбувається у взаємодії з Міністерством освіти і науки України в межах підписаного меморандуму про співпрацю. На Рівненщині розпочали з навчання вчителів фізкультури й офіційної передачі спортивного інвентарю 20 навчальним закладам освіти області.

Освітяни Рівненської області були першими, хто пройшов тренінг «Сучасні навички та практичні кейси вчителя фізичної культури». Учасниками стали понад 60 вчителів фізичної культури закладів загальної середньої освіти.

«У воєнний час спортивні заняття особливо важливі, адже сприяють психологічному розвантаженню, дають відчуття спокою та можливість відволіктися від тривожної повсякденності. Спортивний інвентар, що передав фонд, використають на уроках фізичної культури», — підкреслив заступник голови Рівненської облдержадміністрації Сергій Подолін.

У межах програми «Нова фізична культура» системно проходить удосконалення навичок вчителів фізкультури. Фонд придбав 300 спортивних наборів на загальну суму понад 3 мільйони гривень, які розподілили між навчальними закладами України в містах і селах, що найбільше потребували допомоги.