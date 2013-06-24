Фонд державного майна України продовжить малу приватизації в 2023 році. На Prozorro.Продажі вже опубліковані перші 7 оголошень про приватизаційні аукціони, які відбудуться в січні наступного року. Про це повідомляє Урядовий портал.

До приватизації вже готові будівля лабораторії, адміністративне приміщення, приміщення ветеринарної лабораторії з прибудовами, фундамент нежитлової будівлі.

Стартові ціни дозволяють кожному українцю придбати державне майно, щоб відкрити власну справу.

Нагадаємо, з моменту відновлення малої приватизації у вересні Фонд держмайна провів понад 170 онлайн-аукціонів. В них взяли участь понад 800 учасників, а до державного бюджету перераховані 1,147 млрд. Окрім того, до кінця 2022 року ще мають відбутися 28 приватизаційних аукціонів.