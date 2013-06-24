Уперше від початку повномасштабного вторгнення рф програма «Житлові приміщення для внутрішньо переміщених осіб», що фінансується Урядом Німеччини через Кредитну установу для відбудови (KfW), відновила роботу. Про це повідомляє Урядовий портал.

Вчора, 4 серпня, Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву провів дев’ятий етап відбору учасників програми. Відтак 300 родин-переможців зможуть отримати пільговий кредит на придбання житла. Про це повідомила заступник Міністра розвитку громад та територій України Наталія Козловська.

«Враховуючи реалії, відновлення роботи програми «Житлові приміщення для внутрішньо переміщених осіб» є надважливим завданням! Адже ця програма дає шанс вимушеним переселенцям втілити мрію про власну домівку. Дякую колегам з Мінреінтеграції та Держмолодьжитла, які спільно реалізують проект та працюють над тим, щоб він був реалізований прозоро та якісно. А також партнерам з Уряду Німеччини та KFW за їх внесок та підтримку ВПО в Україні», — зазначила Наталія Козловська.

Відбір переможців програми «Житлові приміщення для внутрішньо переміщених осіб» здійснено за допомогою генератора випадкових чисел із застосуванням програмного забезпечення (сервіс RandomPicker.com).

За умовами програми, кредити ВПО надаватимуть на термін до 20 років під 3 % річних, виходячи з нормативної площі житла (21 кв. м загальної площі на особу і додатково 10,5 кв. м на сім’ю).

Перелік переможців відбору опубліковано на вебсайтах Держмолодьжитла та його регіональних управлінь, а також сервісу RandomPicker.com.

За результатами попередніх етапів відбору внутрішньо переміщені особи отримали 333 кредити на придбання житла.

Зазначимо, що програма «Житлові приміщення для внутрішньо переміщених осіб» виконується у межах Угоди про фінансове співробітництво між Кабінетом Міністрів України та Урядом Федеративної Республіки Німеччина. Для його фінансування Уряд Німеччини через Банк KfW надав грант у €25,5 млн.

Зареєструватися для участі у програмі можна через портал «Дія» або в регіональних управліннях Держмолодьжитла.

Нагадаємо, раніше Банк розвитку Ради Європи дав Україні “зелене” світло на приєднання та виділив кошти на підтримку українських біженців в Європі. Як зазначив Міністр розвитку громад та територій України Олексій Чернишов, набуття членства у БРРЄ відкриє Україні додаткові можливості для забезпечення житлом українців, які постраждали від війни, надання соціальних послуг та відбудови зруйнованої соціальної інфраструктури, зокрема лікарень, шкіл та дитячих садочків.