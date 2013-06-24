Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву провів дванадцятий етап відбору учасників проекту «Житлові приміщення для внутрішньо переміщених осіб». За його результатами 500 переможців отримають житлові кредити на вигідних умовах. Про це повідомляє Урядовий портал.

«Дякую Уряду Німеччини за системну підтримку в такий важкий час для України. Адже ця житлова програма реалізується у межах Угоди про фінансове співробітництво між Кабінетом Міністрів України та Урядом Федеративної Республіки Німеччина. Відтак чергові 500 сімей із внутрішніх переселенців мають змогу отримати пільговий кредит для придбання житла», — зазначила заступник Міністра розвитку громад та територій України Наталія Козловська.

Відбір переможців програми «Житлові приміщення для внутрішньо переміщених осіб» здійснено за допомогою генератора випадкових чисел із застосуванням програмного забезпечення (сервіс RandomPicker.com).

За умовами програми, кредити ВПО надаватимуть на термін до 20 років під 3 % річних, виходячи з нормативної площі житла (21 кв. м загальної площі на особу і додатково 10,5 кв. м на сім’ю).

Нагадаємо, 20 вересня Фонд Держмолодьжитло провів одинадцятий етап відбору учасників програми «Житлові приміщення для внутрішньо переміщених осіб» — було відібрано 500 переможців.

За результатами проведених відборів видано 411 іпотечних кредитів на загальну суму 515,6 млн грн.

Наразі у відкритому реєстрі кандидатів на отримання кредиту за цією програмою зареєстровано 29 961 заява.

Довідково

Зазначену програму реалізують Держмолодьжитло і Мінреінтеґрації. Проект фінансується за рахунок 25,5 млн євро гранту Уряду Німеччини, наданих в рамках міжурядової угоди через Кредитну установу для відбудови KfW.

Зареєструватися для участі у програмі можна через портал державних послуг Дія або в регіональних управліннях Держмолодьжитла.